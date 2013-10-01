После допроса дополнительного свидетеля судья попросил защиту и гособвинителя письменно подготовить вопросы к псевдонимам «Сергею» и «Феде», так как допрос он будет проводить один. Между тем адвокат ОРАКБАЕВА ходатайствовал о том, чтобы на допросе присутствовали и защита, и прокурор. По словам адвоката, у них есть вопросы к псевдониму «Сергею». Если они сейчас письменно их напишут, то после получения одного ответа у них могут возникнуть еще несколько ответов. Кроме того, допрос будет проводиться в специально оборудованном помещении либо в суде, либо в ДВД, псевдонима они не увидят, и голос будет изменен. К тому же личность псевдонима «Сергея» им известна, ее раскрыл им следователь, и это девушка, которая в тот вечер находилась в машине вместе с потерпевшим АМИНОВЫМ. На это ходатайство адвоката потерпевший АМИНОВ и гособвинитель ответили отказом. Кроме того, потерпевший попросил суд пригласить на заседание следователя, который раскрыл личность псевдонима. Ходатайства обеих сторон суд оставил открытым. К слову, еще один свидетель АЙДЫНОВ, который уже в 4 раз не является в суд, и на прошлом заседании суд удовлетворил ходатайство прокурора о приводе свидетеля, на суде так и не появился. Прокурор рассказал, что участковые инспекторы ходили по месту проживания данного свидетеля, но как выяснилось, его нет в городе. Между тем, свидетель АЙДЫНОВ является тем самым сотрудников прокуратуры, который был впоследствии уволен из органов. Напомним, прокурора областной прокуратуры, гособвинителя Руслана АМИНОВА неизвестные избили в ночь на 5 июня 2013 года. С ушибленными ранами головы и шейного отдела позвоночника пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение областной клинической больницы. Позже его перевели в нейрохирургическое отделение. Изначально было возбуждено уголовное дело по статье 257 УК РК - «Хулиганство», которое позже было переквалифицировано на статью 103, ч.2 УК РК - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». 10 июня в районе поселка Желаево сотрудники полиции остановили внедорожник, в котором, как впоследствии стало известно, находился подозреваемый. Суд продолжается.