  Иллюстративное фото с сайта forbes.kz Иллюстративное фото с сайта forbes.kz Григорий МАРЧЕНКО освобожден от должности главы Нацбанка, передает корреспондент Tengrinews со ссылкой на Акорду. Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ сообщил, что МАРЧЕНКО был освобожден от должности председателя Национального банка согласно поданному заявлению, по семейным обстоятельствам. - Он много лет работал на этом посту, в том числе и в трудные годы. Внес большой вклад в развитие финансовой системы нашей страны, в работу Национального банка, управление Национальным фондом, за что я ему благодарен, - сказал Президент Казахстана о Григории МАРЧЕНКО. Глава государства сообщил, что им принято решение о назначении председателем Национального банка Кайрата КЕЛИМБЕТОВА. Григорий МАРЧЕНКО ушел в отставку после 4 лет работы. Экс-глава Нацбанка Казахстана был назначен на свою должность в январе 2009 года. Срок должности МАРЧЕНКО, который ушел в отставку, истекал в январе 2015 года. О Кайрате КЕЛИМБЕТОВЕ Президент Казахстана выразился следующим образом: - Ему 45 лет, он выпускник Московского государственного университета и Джорджтаунского университета в США. Последние годы занимал должности министра экономики и бюджетного планирования, а позже - заместителя Премьер-Министра, вел переговоры по вопросам функционирования Таможенного союза и формирования Евразийского экономического союза. Считаю, что его знания экономики страны и финансовой ситуации положительно скажутся на работе Национального банка. Президент Казахстана отметил, что политика Национального Банка после ухода Григория МАРЧЕНКО не изменится. Tengrinews.kz