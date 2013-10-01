image002С 26 по 30 сентября в городе Самарканд в Республике Узбекистан прошел Чемпионат Азии на байдарках и каноэ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Алексей ДЕРГУНОВ в паре с  Евгением АЛЕКСЕЕВЫМ  (Алматы)  стали чемпионами Азии в байдарке -двойке на дистанции 1000 метров среди взрослых. Вадим ГЛАЗКОВ занял 2-ое место в байдарке-четверке и каноэ в возрастной категории 1995 г.р. и моложе. Андрей ЕРГУЧЕВ (ДЮСШ №1) в байдарке- двойке с Никитой ИВОЙЛОВЫМ (Шымкент) также стали чемпионами Азии на дистанции 1000 метров среди молодежи.    