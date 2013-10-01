Однако мероприятия, приуроченные к дню рождения города, уже начались. Акимат города нас своем сайте опубликовал самые значимые мероприятия, которые ожидают город на этой неделе. Начнутся мероприятия с 1 октября с фестиваля казахского КВН, который пройдет во Дворце культуры им.Курмангазы. Там же 2 октября в 10.00 пройдет областной айтыс акынов «Атырау - арман қалам». 3 октября в 9 часов состоится турнир по футболу в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Атырау». 4 октября в 17.00 будет молодежный праздничный вечер «С днем рождения любимый город Атырау» (брэйк дэнс, домбыра partу, концертная программа) в мкр. «Жилгородок», парк отдыха. 5 и 6 октября пройдет ярмарка сельскохозяйственной продукции. Место проведения: стадион «Мунайшы», перед магазином «Аққу» (Балыкшы) и бульвар С.Мукашева (мкр. Привокзальный). 5 октября праздник начнется в 9.45 с городского турнира по гребле на байдарке и каноэ. Место проведения: набережная напротив областного акимата. Затем, в 11.00 состоится казакша курес, открытие шахматной площади, выставка художников, которые пройдут на площади имени Исатая-Махамбета. В 20.00 на площади имени Исатая-Махамбета состоится гала-концерт с участием звезд казахстанской и зарубежной эстрады, а завершится все праздничным салютом.