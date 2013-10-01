Иллюстративное фото с сайта www.richcollection.ru Иллюстративное фото с сайта www.richcollection.ru Курсы для имамов и религиоведов были организованы областным управлением по делам религий совместно с представительством Духовного управления мусульман Казахстана по Атырауской области. Всего сертификаты о прохождения курсов получили свыше 30 человек. Отсутствие в достаточном количестве квалифицированных имамов на местах остается одним из актуальных. Нередки случаи, когда обучавшиеся за рубежом имамы  проповедовали в регионе нетрадиционные течения ислама. Как отметили в управлении по делам религий, противодействие распространению радикальных исламских течений, основная цель проводимых таких работ. Имамы должны уметь квалифицированно отвечать на вопросы об особенностях традиционной религии, разъяснять населению о вреде различных течений, которые приводят не только к разрушению семьи, но и к подрыву государственности.  