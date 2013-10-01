Иллюстративное фото с сайта fedpress.ru Иллюстративное фото с сайта fedpress.ru В связи с ожидаемым понижением среднесуточной температуры наружного воздуха до +10 и ниже градусов по Цельсию, акимат города постановил начать отопительный сезон. По данным местного исполнительного органа, в этом году продолжительность отопительного сезона для школ, жилых и общественных зданий составит 203 суток. А для домов-интернатов, дошкольных и медицинских учреждений - 216. Также местная власть рекомендует акционерным обществам «Трансэнерго», «Актобе ТЭЦ» принять необходимые меры по обеспечению бесперебойного теплоснабжения объектов города с 1 октября 2013 года. Согласно постановлению акимата, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, кооперативов собственников квартир, физические и юридические лица, осуществляющие содержание и обслуживание жилищного фонда города Актобе, должны обеспечить своевременную подготовку объектов к приему централизованного теплоснабжения с оформлением паспорта готовности. Айдар БАЙЖАНОВ