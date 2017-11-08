Иллюстративное фото из архива "МГ" Официальный старт строительным работам дан акимом Актюбинской области Бердыбеком Сапарбаевым и председателем Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК Мереке Пшембаевым. В мероприятии приняли участие представители АО «НК «КазАвтоЖол», а также руководители подрядных организаций - АО «Тодини Коструциони Дженерали С.п.А» (Италия), «СПИК Аккорд» (Азербайджан), «Ташиапи Иншаат» (Турция), «Ант Иншаат» (Турция), компании «Донгсунг» (Корея). - В регионе реализуется крупный проект по реконструкции автодороги Актобе-Атырау протяженностью 500 км. В последний раз данный участок ремонтировался более 50 лет назад. Сейчас состояние дороги не соответствует современным нагрузкам и интенсивности транспортных средств. Дорога соединит направления от Актобе до Атырау и Мангыстау с выходом на Астрахань, страны Центральной Азии и Персидского залива и будет способствовать транзиту товаров и пассажиропотоку между Казахстаном, Китаем, Россией и Западной Европой, а также развитию региональной торговли и местного предпринимательства. В ходе реконструкции новыми рабочими местами будет обеспечено почти 2 тысячи человек, из них порядка 90% из числа местных жителей, - сообщил аким области. На сегодняшний день интенсивность движения на данных участках дороги составляет 2187 автомобилей в сутки, перспективная интенсивность после завершения всех ремонтных работ достигнет 4791 автомобилей в сутки. По данным Комитета автомобильных дорог МИР РК, к реконструкции участков Актобе – Атырау будут привлечены средства займов международных финансовых институтов, таких как Азиатский банк развития и Исламский банк развития. Из 455 км предусматриваемых реконструкции автомобильной дороги Актобе – Атырау по участку Актобе – Кандыагаш протяженностью 156 км проводятся конкурсные процедуры и подписание соглашения о займе с Исламским банком развития на сумму 215 млн долларов США, по участку Кандыагаш – Макат подписано и ратифицировано Соглашение о займе с Азиатским банком развития на сумму 240,3 млн долларов США, определены подрядные организации с которыми заключены контракты на строительные работы по 7 участкам протяженностью 299 км. К реализации проекта привлечены зарубежные компании, имеющие большой опыт работы в данном направлении из Италии, Азербайджана, Турции, контролировать ход работ будут консультанты по управлению проектом АО «НК «КазАвтоЖол» и представители «Донгсунг/Жол Сапа» (Корея/Казахстан). Завершение проекта запланировано на 2020 год.