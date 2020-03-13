Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин представил на совещании своих новых заместителей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Актюбинской области назначили сразу двух заместителей акима Первым заместителем акима области стал Нуржауган Калауов, еще одним, вместо арестованного Руслана Мамунова, - Руслан Хамбаров. Первый ранее был руководителем аппарата акима Актюбинской области, второй - заместителем руководителя департамента госдоходов, входил в Президентский кадровый резерв. 43-летний Нуржауган Калауов окончил АГУ имени К. Жубанова, Центрально-Азиатский университет, Казахский гуманитарно-юридический университет. Начинал работать учителем истории в средней школе Темирского района. После был методистом отдела образования Темирского района, руководителем отдела в Темирском райакимате, начальником отдела ЖКХ в том же районе, акимом Шубаркудукского сельского округа, занимал должности заместителя акима Темирского района, акима Мартукского района. С февраля 2018 года работал руководителем аппарата акима Актюбинской области. 31-летний Руслан Хамбаров окончил Казахский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, университет «Туран-Астана». Начал трудовую деятельность в 2010 году помощником вице-президента по финансам ТОО «Казцинк», был главным специалистом управления налогового департамента ВКО, руководителем отдела управления Сарыаркинского района налогового департамента Астаны. Напомним, как стало известно утром 12 марта, Руслан Мамунов был задержан по подозрению в мошенничестве. В облакимате пояснили, что уголовное дело в отношении Руслана Мамунова не имеет отношения к его работе в Актюбинском областном акимате. Куда делся первый заместитель акима области Рахат Сыдыков неизвестно. Он курировал вопросы строительства, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, транспортного контроля и предупреждения ЧС. Информации о его переходе на другую работу не было. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ