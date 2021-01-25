На переговоры с бастующими нефтяниками АО «КМК-Мунай» приехала комиссия во главе с замакима области, ног результаты переговоров рабочих не удовлетворили, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  UEWrbTQMG4M Рабочие прекратили работу 25 января, до этого 12 января они разместили в соцсети свое видеообращение в президенту Токаеву. Нефтяники просили помочь в решении вопроса повышения заработной платы, также говорили, что в случае, если вопрос не решат, то 25 января они не выйдут на работу. Сегодня, 25 января, рабочие месторождения АО «КМК-Мунай», что в Темирском районе, вышли на забастовку. Нефтяники потребовали повысить вдвое заработную плату, создать нормальные условия для проживания в общежитии. Рабочие заявили, что их зарплаты ниже, чем в других нефтяных компаниях и попросили прислать на месторождение комиссию, чтогбы помочь в решении создавшихся проблем. В акимате Актюбинской области 25 января создали комиссию во главе с замакима области Салимгереем Бекбергеновым. Члены комиссии, в которую входят руководители управления по инспекции труда, управления индустриально-инновационного развития, представители акимата, прокуратуры Темирского района встретились с бастующими. Результаты переговоров рабочих не удовлетворили. Забастовка продолжается. «КМК Мунай» образовано в 2004 году путем слияния ТОО “Koкжиде Mунай”, ТОО “Kумсай Mунай” и ТОО “Мoртук Mунай”. Ранее предприятие называлось «ККM Operating Company» и «Lancaster Petroleum». В приходом новых акционеров, 29 марта 2010 года компания стала называться «КМК Мунай». Объемы добычи нефти компания увеличивает из года в год. Во данным, опубликованным на сайте «КМК Мунай», в 2019 году оно добыло 486 тысяч тонн нефти, в 2018 году 450056 тонн нефти, данные за 2020 год не опубликованы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП Видео предоставлено очевидцами