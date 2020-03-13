89 км трассы водители называют дорогой смерти. По ней жители добираются в четыре района области: Алгинский, Мугалжарский, Темирский и Байганинский, в их числе нефтяные. По данным департамента полиции, только в прошлом году здесь произошло 17 ДТП, 11 человек погибли, 41 получили травмы. Дорога узкая, загруженная, часто водители выезжают на полосу встречного движения, происходит лобовое столкновение. Этой весной должны приступить к реконструкции проблемной дороги, сообщил руководитель управления автодорог Актюбинской области Малимбет Ибрашов. - Конкурс завершается. В конце марта «Казавтожол» объявит результат. В этом году работы начнут, и в 2021 продолжат, - сказал он. Из Актобе в Кандыагаш два выезда в разных частях Актобе: один через Южный обход автодороги Западная Европа –Западный Китай, второй с окраины Актобе. Реконструкция будет с обоих выездов, заверил Малимбет Ибрашов. Ремонт с окраины города в районе 41 разъезда будут проводить за счет бюджета города, реконструкция со второго выезда за счет республиканского бюджета, который финансирует проект по обновлению автодороги Актобе-Кандыагаш. Стоимость проекта - 70 млрд тенге. Малимбет Ибрашов сообщил, что в Актюбинской области 4,9 тысячи км автомобильных дорог, из них только 56,5% в удовлетворительном состоянии.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.