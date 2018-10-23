По информации городского отдела ЖКХ, пассажирского тарнспорта и автомобильных дорог, участились жалобы от жителей центральных улиц областного центра на незаконно установленные шлагбаумы, искусственные неровности, ограждения, мешающие движению автомобильного танспорта, аварийных служб и свободному передвижению жителелей во дворах жилых домов. - В минувшие выходные в ходе рейда были выявлены нарушения по улицам Владимирского, Кулманова, пр. Сатпаева и Гумарова. В девяти дворах самими же жителями были установлены искусственные неровности, шлагбаумы, дороги были ограждены бетонными конструкциями, что является незаконным. Все эти искуссттвеные преграды нашими рабочими были демонтированы. При повторном нарушении в отношении жителей будут применены административные меры, - рассказал заместитель городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Эдуард Оспанов. Напомним, что больше недели назад был домонтирован шлагбаум, незаконно установленный во дворе жилого дома по ул.Сатпаева 50. Искусственное ограждение перекрывало автомобильную дорогу, а также затрудняло движение карет скорой помощи, пожарных расчетов, а также полицейских машин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.