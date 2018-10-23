Коворкинг-центр "Бастау" открылся во Дворце молодежи Уральска год назад. В одном пространстве коворкинг-центра смогли работать бок о бок веб-дизайнеры, программисты, копирайтеры, фрилансеры, начинающие молодые предприниматели, которым невыгодно снимать свой офис. Уральский коворкинг оборудован всем необходимым: бесплатным доступом к интернету, ноутбуками и другой материально-технической базой. Здесь организованы зал буккросинга, есть конференц-зал, зона индивидуальной и совместной работ. На открытие коворкинг-центра было выделено около 3,5 миллиона тенге. Работа коворкинга запущена при поддержке областного управления по вопросам молодежной политики в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру», поэтому в центре также начал свою работу тематический кабинет «Рухани жаңғыру», где молодежь будет проводить мастер-классы, тренинги, обсуждения по реализации шести направлений государственной программы таких, как конкурентоспособность, прагматизм, культ знаний, открытость сознания, эволюционное развитие, сохранение национальной идентичности.

В рамках проведения мероприятий, приуроченных к 20-летию Астаны и проведению молодежного форума «Астана-Орынбор», Западно-Казахстанская область принимает молодежные делегации из Оренбургской области и г.Астаны - самых талантливых и активных молодых людей в различных сферах общественной деятельности. Общая численность участников Форума составит около 300 человек. Молодежный форум «Астана-Орынбор» будет проведен в целях выявления социально-активной, талантливой молодежи, повышения ее профессиональных и творческих компетенций, содействия в организации сотрудничества между представителями молодежных активов, стран ближнего зарубежья, направленного на консолидацию общих усилий в решении актуальных проблем современности. Участники форма получат возможность ознакомиться с ключевыми особенностями каждого из делегации Оренбургской области и г.Астаны. Дополнительно для молодых людей будут проведены экскурсии по г.Уральску с посещением знаковых культурных мест. Свою работу форум начнет в 9.00 во Дворце школьников и молодежи по улице Московская, 18. Телефон: + 7-777-612-01-82