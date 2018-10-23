Коворкинг-центр "Бастау" открылся во Дворце молодежи Уральска год назад. В одном пространстве коворкинг-центра смогли работать бок о бок веб-дизайнеры, программисты, копирайтеры, фрилансеры, начинающие молодые предприниматели, которым невыгодно снимать свой офис. Уральский коворкинг оборудован всем необходимым: бесплатным доступом к интернету, ноутбуками и другой материально-технической базой. Здесь организованы зал буккросинга, есть конференц-зал, зона индивидуальной и совместной работ. На открытие коворкинг-центра было выделено около 3,5 миллиона тенге. Работа коворкинга запущена при поддержке областного управления по вопросам молодежной политики в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру», поэтому в центре также начал свою работу тематический кабинет «Рухани жаңғыру», где молодежь будет проводить мастер-классы, тренинги, обсуждения по реализации шести направлений государственной программы таких, как конкурентоспособность, прагматизм, культ знаний, открытость сознания, эволюционное развитие, сохранение национальной идентичности.Анна СУВОРОВА
Вам может быть интересно
Топ-5 проблем арендатора и как их решить
Если вы снимаете квартиру, то почти наверняка сталкивались с различными проблемами.
Две золотые медали завоевали спортсмены из ЗКО на первенстве мира
Спортсмены из ЗКО стали призёрами Кубка мира по армрестлингу в Ташкенте.
Матрос из Атырау рисует батыров и ханов во время срочной службы
Юноша совмещает службу в морской пехоте с творчеством.
Казахстанские легкоатлеты завоевали семь медалей на чемпионате Азии в Китае
В общекомандном зачёте сборная Казахстана заняла 4 место.
Какой будет погода на западе Казахстана 9 февраля
В некоторых регионах ожидается дождь.
Вокзалдарда мүгедектігі бар адамдарды сүйемелдеу қызметі іске қосылады
Теміржол вокзалдарында мүгедектігі бар адамдарды мамандар сүйелдеп, көліктен вагонға дейін, вокзалдың ішінде жүріп-тұруына көмектеспек.
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.