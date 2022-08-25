– Прибыв на место происшествия, командир взвода батальона патрульной полиции Асланбек Гарифуллин провёл переговоры с 35-летним жителем города, который намеревался покончить жизнь самоубийством. Мужчина рассказал стражу порядка, что он инвалид второй группы и пытался прыгнуть с моста из-за того, что не смог заработать деньги для семьи. Разговор был успешно завершен и мужчину отговорили прыгать, - рассказали в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошёл 25 августа в 1:30 на мосту Жумыскер-Балыкшы. По информации пресс-службы регионального департамента полиции, поступила информация о том, что неизвестный мужчина пытается спрыгнуть с моста.Заключением медицинской экспертизы установлено, что 35-летний гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения лёгкой степени и передан в следственно-оперативный отдел городского отдела полиции. Выяснилось, что мужчина является отцом троих детей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.