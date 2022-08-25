- По области в этом году должно быть заготовлено 553 130 тонн грубых кормов. На данный момент заготовлено 433 400 тонн, то есть 78,4%. На задержку работ по заготовке кормов повлияла погода в регионе. Из-за частых осадков работы по заготовке сена начались с опозданием. В других регионах страны теплеет раньше, поэтому работы начинаются соответственно рано. Но мы продолжим заготовку зимних кормов до октября и успеем выполнить оставшиеся 22%, – сказал Рустемов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 23 августа на заседании правительства премьер-министр Алихан Смайлов напомнил, что Атырауская область опаздывает с графиком по заготовке зимних кормов, и необходимо усилить темпы работы в этом направлении. В связи с этим заместитель руководителя управления сельского хозяйства Багдат Рустемов прокомментировал ситуацию.Тем временем уборочные работы всё еще продолжаются. Сейчас убрано 3 595 гектаров общей посевной площади, то есть 35,6%. На осенние полевые работы выделено 480 тонн дизельного топлива. Обильные весенние осадки и полноводность рек и озер в этом году позволяют заготовить 80-90% необходимых кормов на местном уровне.