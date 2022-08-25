У подозреваемого обнаружили около двух десятков растений и четыре десятка патронов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». (без названия) Фото предоставлено МВД РК В МВД сообщили, что по месту проживания 37-летнего подозреваемого обнаружили 19 кустов растений, бумажный сверток и два спичечных коробка с веществом растительного происхождения серо-зелёного цвета со специфическим запахом, а также 41 патрон от гладкоствольного охотничьего ружья 12 калибра и два ножа кустарного производства. Изъятое направлено на экспертизу. Мужчина работал скотником в крестьянском хозяйстве. Ведётся досудебное расследование.