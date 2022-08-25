Дело имеет гриф «Совершенно секретно», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В пресс-службе комитета национальной безопасности сообщили, что завершено расследование уголовного дела в отношении Карима Масимова, Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина, Марата Осипова и должностных лиц Акипов и Бекмурат. Действия Масимова и Садыкулова квалифицированы по статьям 175 части 1 (государственная измена), 179 части 3 (насильственный захват власти) и 362 части 4 пункту 3 уголовного кодекса (превышение власти и должностных полномочий). Ергожина - по статьям 179 части 3 (насильственный захват власти) и 362 части 4 пункту 3 УК (превышение власти и должностных полномочий), Осипова - по статье 362 части 3 УК (превышение власти и должностных полномочий), Акипова и Бекмурат - по статье 362 части 1 УК (превышение власти и должностных полномочий). Шестого января стало известно об аресте бывшего председателя КНБ РК Карима Масимова. 13 января в комитете сообщили, что к расследованию дела о госизмене дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти и превышения должностных полномочий. В марте в комитете национальной безопасности показали изъятое имущество бывшего председателя - элитное жильё, золотые слитки и миллионы долларов.