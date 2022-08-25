– Начнём с того, что у Арманбека нет родителей, я его опекун. Его забрали в армию в день вручения диплома. В июне его призвали, 30 июля он принял присягу. Мы приезжали сюда, у него было хорошее настроение, сам хотел служить. Спустя 10 дней мы узнаём о том, что Арманбек находится в психбольнице. Сейчас он плохо себя чувствует. Думаем, что с кем-то подрался. Арманбек попросил нас забрать его отсюда. Ранее он падал с лошади, у него было сотрясение. Получается, его даже не осматривали перед тем, как призвать. Мы хотим забрать его, считаем, что его жестоко избили, но говорить не хотят, - рассказал родственник солдата Тойбазар Аманбаев.

– Девятого августа на построении данный военнослужащий стал себя неадекватно вести, без команды выходить со строя, нецензурно выражаться в адрес своих сослуживцев. На него пожаловались солдаты, которые стояли рядом с ним. Мы его изолировали в медпункте, где с ним побеседовал наш психолог, после чего она дала рекомендацию на консультацию к врачу-психиатру. Потому что психолог, как вы все понимаете, не является врачом и не назначает лечение. Врачу-психиатру представили его, он принял решение госпитализировать его и выставил предварительный диагноз «Расстройство адаптации». Данный материал зарегистрирован в военной полиции, назначено служебное расследование, они провели телесный осмотр. Мы были обязаны направить его к психиатру, поймите, ведь мы не можем взять на себя такую ответственность. Он завтра будет с оружием ходить, поедет на стрельбы и не дай Бог что-то с собой сделает, - объяснил заместитель командующего региональным командованием «Батыс» Нацгвардии Бакыт Алазов.

20-летний рядовой Арманбек Кайрош был призван в армию в июне 2022 года из Актюбинской области. Местом службы определили воинскую часть 5517 Национальной гвардии РК в Уральске. В конце июля родственники приехали на присягу, а спустя 10 дней молодой новобранец оказался в областном психоневрологическом диспансере. Родные Арманбека узнали об этом случайно и буквально на следующий день прибыли в Уральск.Между тем командир воинской части 5517 Сагындык Алхайдаров говорит, что девятого августа Арманбек Кайрош обратился в медпункт. Он озвучил понятие - демонстративно-шантажное поведение. По его словам, юноша хотел с собой что-то сделать и об этом он говорил вслух. Командир привёл его в медпункт, составили акт, военная полиция зафиксировала, что следов побоев на нём не было.Вместе с тем он отметил, что выставленный диагноз является предварительным. Теперь военнослужащему предстоит двухмесячное лечение, после чего его направят на военно-врачебную комиссию, члены которой и примут решение сможет ли он дальше продолжить службу.