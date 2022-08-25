Фото предоставлено ДП ЗКО В пресс-службе областного департамента полиции сообщили, что 23 августа в 14:00 на улице Жангир хана стражи порядка задержали 41-летнего мужчину, у которого обнаружили и изъяли 40 штук рогов сайги. Следствие выясняет, откуда у задержанного столь крупная партия дериватов, запрещенного к охоте животного и куда он намеревался их сбыть. Рога направили на экспертизу. В отношении мужчины начато досудебное расследование по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также их дериватами».