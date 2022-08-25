Иллюстративное фото из архива "МГ" Кража произошла ночью возле дома на улице Штыбы. Из салона Toyota Hilux украли мужское портмоне. В нём были удостоверение личности, технический паспорт на авто, водительские права и банкоматные карточки. 32-летний потерпевший обнаружив пропажу и обратился с заявлением в полицию. Похитителями оказались подростки 16 и 15 лет. Ведётся досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».