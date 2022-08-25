Фото предоставлено ДЧС Атырауской области По данным департамента ЧС Атырауской области, сообщение о том, что в реке Урал тонут мужчина и ребенок поступило от дежурного полицейского сегодня, 25 августа, в 16:08. - В 16:16 спасатели начали поиски 27-летнего мужчины и его 9-летнего сына. В 16:35 из воды извлекли тело мужчины, в 18:44 - тело мальчика, - пояснили в департаменте. Как отметили в ведомстве, мужчина и ребёнок утонули во время купания в необорудованном месте. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.