Погода на 21 мая На большей части Казахстана сохранится погода без осадков.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +31..+33 градусов, ночью похолодает до +13..+15. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +32..+34 градусов, ночью +18..+20 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +31..+33 градусов. Ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +30..+32 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
