В аварии погибла женщина, а семимесячной девочке оторвало часть ножки, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Сегодня, 25 августа, в Уральском городском суде огласили приговор подсудимому Азамату Джумабаеву, однако он присутствовал онлайн. Приговор зачитала судья Роза Сариева.
- Суд признал Азамата Джумабаева виновным в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлёкшее смерть человека» и назначил наказание в виде трёх лет шести месяцев лишения свободы, с лишением права управлять автотранспортными средствами сроком на 10 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, - зачитала Роза Сариева.
Меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу оставили прежней. Кроме того, судья пояснила, что моральный и материальный иск подсудимый должен выплатить частично.
- Взыскать с Джумабаева компенсацию морального вреда в пользу семьи Бержановых в размере 17 млн тенге и материальную компенсацию в размере 2,5 млн тенге, - пояснила Роза Сариева.
К слову, родители пострадавшей девочки с приговором суда согласны.
Дело о смертельном ДТП
Столкновение
Lagrus и Hyundai произошло на 46-ом километре дороги Уральск - Таскала первого декабря 2021 года примерно в 19:00. Стало известно, что за рулём одного из авто находился пьяный заместитель начальника поселкового отделения полиции Теректинского района Азамат Джумабаев. В ДТП погибла женщина и пострадала семимесячная девочка. Она была в тяжелейшем состоянии
, ей оторвало часть ножки
.
В ходе судебного разбирательства подсудимый и потерпевший рассказали, как произошло ДТП,
однако их показания разнились. Также были допрошены свидетели и эксперты
.
На прениях сторон прокурор запросил наказание для виновника ДТП в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы
. Со стороны потерпевших был заявлен общий иск в размере более 25 миллионов тенге, прокурор поддержал его частично.
В последнем слове подсудимый просил возобновить следствие
, с его слов его провели поверхностно и однобоко.
Судья Роза Сариева.
