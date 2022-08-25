При этом рекомендуется пригласить на линейку почётных людей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Торжественная линейка для первоклашек прошла в школах Уральска Фото из архива "МГ" Министерство просвещения дало рекомендации по проведению торжественной линейки, посвящённой Дню знаний. Формат и состав участников определят организации образования самостоятельно. При этом:
  • не допускается привлечение аниматоров, праздничных агентств, артистов, организация столов, украшение здания и территории школы шарами;
  • рекомендуется пригласить почётных людей, внесших значительный вклад в развитие региона;
  • при проведении единого классного часа рекомендуется участие почётного гостя, имеющего значительные достижения в профессиональной деятельности, являющегося ярким воплощением ценностей трудолюбия, стремления к знаниям и патриотизма;
  • родителям и ученикам разрешается дарить цветы своим учителям;
  • не рекомендуется применять шары и голубей при проведении торжественной линейки для экологического воспитания детей и бережного отношения к природе и животным.
Напомним, учебный год продлили в школах Казахстана. При этом все школы, за исключением трёхсменных, перейдут на пятидневку.