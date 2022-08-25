- Задался вопросом: где плод? У матери девушки узнал, что до случившегося она некоторое время пробыла в уличном туалете. Внутри я обнаружил следы крови. Посвятив фонариком внутрь, увидел ребёнка. Он дышал, - вспоминает страж порядка (к слову, сам отец троих детей).

Инцидент произошёл в Турксибском районе прошлой ночью. Инспектор по делам несовершеннолетних Нуржан Шатунов рассказал, что врачи больницы сообщили правоохранителям, что несовершеннолетнюю девушку госпитализировали после «самопроизвольного выкидыша».Он начал быстро разбирать доски с пола туалета. Прибывший оперуполномоченный Газиз Хамаскалиев спустился вниз, в свою служебную рубашку завернул ребёнка и осторожно вытащил его. Малыш находится в больнице, дышит самостоятельно. Мама 17-летней девушки заверяет, что о беременности дочери не знала. Полиция проводит расследование.

