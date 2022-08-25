18-летнего Ерасыла Тулеугали нашли в реке Урал, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Тело пропавшего парня нашли в ЗКО Молодой человек пропал 21 августа в селе Базаршолан Акжайыкского района. Ерасыл вышел отгонять скот, но обратно не вернулся. В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что сегодня, 25 августа, водолазы нашли и извлекли из реки Урал тело Ерасыла. На нём была одежда. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.