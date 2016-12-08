Первую охапку цветов из 25 роз подарила президенту вице-мисс Атырау 2016 Самал ЕСПОСИНОВА прямо у трапа самолета. По словам руководителя модельного агентства, которое представляет девушка, 25 роз символизирует знаменательную дату для нашей страны - 25-летие независимости Республики Казахстан. - Нашему модельному агентству уже не первый год доверяют встречу и проводы Главы государства в Атырау, это для нас большая честь, - рассказала директор модельного агентства Вероника КОШМАНОВА. Очередной "цветочный" подарок преподнесли Нурсултану НАЗАРБАЕВУ от посольства Нидерландов и компании "Shell". Как стало известно из паблика пресс-службы Акорды в сети Instagram, зарубежные гости вручили Президенту сертификат на 25 тысяч луковиц голландских тюльпанов.Фото со страницы Акорды в Instagram - Этот символичный подарок президенту Назарбаеву был подарен в честь юбилея Независимости. Доставлены луковицы при поддержке Посольства Нидерландов в РК, - сообщила руководитель департамента внешних связей компании Зарина БАКЕНОВА. Напомним, 7 декабря, в среду, президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ совершил рабочий визит в Атырау, где официально презентовал проект Кашаган. После церемонии запуска прошла встреча с иностранными инвесторами, в ходе которой Президент и получил необычный подарок. Где будут выращиваться голландские тюльпаны: в Атырау или в Астане, не сообщается.