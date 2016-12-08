Иллюстративное фото с сайта www.govorun26.ru Жанпеис ЕСЕНГАЛИЕВ работал в ИП "Гардиенко" разнорабочим. По словам супруги погибшего Фариды ЕСЕНГАЛИЕВОЙ, о смерти мужа она узнала от рабочих, которые ей позвонили вечером 6 декабря и сообщили, что Жанпеис разбился. - Мне позвонили и сказали, что мой муж сорвался и упал в шахту лифта с седьмого этажа. В районе парка культуры и отдыха строится элитная многоэтажка, именно там это и произошло. Вообще в этом ИП он проработал два года и никогда там не использовали страховку и даже не носили каски, - сообщила женщина. Сегодня, 8 декабря, состоялись похороны Жанпеиса ЕСЕНГАЛИЕВА, куда по словам супруги приходили прораб и представители фирмы, где работал погибший. - На следующий день после смерти мужа, сын поехал на объект и увидел, что все рабочие ходят в касках, как положено, он даже сфотографировал это, чтобы потом мне показать, - отметила Фарида ЕСЕНГАЛИЕВА. Руководитель управления по инспекции труда ЗКО Азамат АЙТУЕВ заявил, что комиссия для расследования уже создана и сейчас собираются все необходимые материалы.