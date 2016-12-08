По словам газовиков, зачастую юридические лица открывают заведения или предприятия, а затем без всякого разрешения, никого не предупреждая, подключаются к газопроводу. Сегодня, 8 декабря, сотрудники предприятия вышли в рейд. Первым объектом посещения стала пекарня в районе рынка "Айгуль". Как стало известно, функционировать она начала около недели назад и, по словам сотрудников расчетного центра коммунальных услуг (РКЦУ), пекарню самовольно подключили к газопроводу. Газовики приступили к работе без предупреждения владельца. К слову, если газ юридические и физически лица подключают самовольно, то отрезать его можно без предупреждения. После того, как работа была сделана, к пекарне подъехал мужчина, имеющий непосредственное отношение к ней, и возмутился происходящим. Он уверяет, что газ был подключен по всем правилам, и документы на это имеются. - Мы заплатили за подключение. Тем, кто варил трубы, тоже заплатили, документы у них лежат. Они нам обещают принести их, что официально все подключено. А как быть нам теперь? Все производство встало, потом все разморозится, - пожаловался представитель пекарни Казбулат БАЙДУКОВ. Вот только газовиков это не остановило. Далее они отправились в кафе «Тана». Заведение открылось в Уральске этим летом, и также самовольно владельцы провели в него газ. Поговорить с хозяином или хозяйкой тойханы не удается, рассказывают сотрудники РКЦУ, когда бы они не приезжали сюда, заведение все время закрыто. Ничего другого не осталось, как прекратить подачу газа, а место сгона заварить сваркой, чтобы не было возможности вновь подключиться самостоятельно. Последним объектом стало предприятие «Казвторчермет», которое задолжало за услуги АО "Казтрансгазаймаку" порядка 32 тысяч тенге. После того, как здесь газ отключили, предприятие подключило его самостоятельно. Попасть на территорию с оборудованием специалистам не удалось, охранник без разрешения руководства отказался их впускать и закрыл ворота. - В случае с АО "Казвторчермет" был уже суд, у них долг за 2015 год, их отключали, но они самостоятельно подключились, сейчас собираемся их отключить с помощью сварки. Но охранник не впускает на территорию, поэтому мы выписали им акт о недопуске, - говорит начальник управления по маркетингу и сбыту РЦКУ Дархан ДЖАЛМУРЗИН. Самостоятельное подключение газа очень опасно, предупреждают сотрудники «КазТрансГазАймак». В любой момент может произойти утечка топлива, а затем и взрыв. Стоит отметить, что теперь предпринимателям, которым отключили голубое топливо, придется снова оплачивать пуск.