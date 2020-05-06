Распоряжением акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова временно исполняющим обязанности руководителя управления здравоохранения назначен Нурлыбек Кабдыкапаров, сообщает Региональная служба коммуникаций. ​ На этом посту он сменил Базоллу Газизова, который в середине апреля написал заявление на увольнение по собственному желанию. Нурлыбек Рыскалиевич Кабдыкапаров родился в 1970 году в Атырауской области. Образование - высшее, окончил в 1993 году Карагандинский государственный медицинский институт по специальности врач-педиатр. Наряду с этим, окончил международный университет имени К.А.Йассауи по специальности государственное и местное управление. Трудовой путь в 1994 году начал в Атырауской городской детской поликлинике, в отделении №1 в качестве врача-анестезиолога, реаниматолога. ​ ​ В 1996 году в Атырауской городской детской больнице был заведующим отделением интенсивной терапии. В 1996-2000 годах работал в Атырауской городской детской инфекционной больнице врачом-анестезиологом, реаниматологом, заведующим отделением ​ реанимация,главным врачом. В разные годы возглавлял Атырауский городской отдел здравоохранения, городской отдел координации занятости и социальных программ, областное управление Комитета контроля качества в сфере медицинских услуг, департамент по Атырауской области Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения РК, департамент по городу Астана Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения РК, филиал по городу Астане ​ некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования». С декабря 2019 года работает на должности​ директора филиала по городу Алматы некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.