К такой акции призывают атырауские активисты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Клич в социальных сетях о поиске всех желающих помочь убрать снег во дворе Атырауского областного дома престарелых и инвалидов распространили активисты благотворительного фонда "Журектен Журекке".

На сегодняшний день в социальном учреждении проживают более ста пожилых людей, для которых прогулки во дворе являются неотъемлемой частью досуга.

- Ищем добровольцев для чистки снега у дома престарелых. Желательно иметь с собой лопату для чистки снега и позитивное настроение, - сообщается в призыве активистов.

Сбор волонтеров состоится 11 декабря 2016 года по адресу: дом-интернат для престарелых и инвалидов, г. Атырай, кл. Гурьевская, д. 5 в 12 часов, начало уборки в 13 часов.

Напомним, что по прогнозам синоптиков в Атырауской области ожидаются обильные снегопады. Порывы ветра могут достигать до 15-20 метров в секунду. Со вчерашнего дня в городе работают порядка 315 человек дорожных рабочих и 48 единиц специальной техники.

Для жалоб касающихся уборки снега работает горячая линия в Whatsapp – 87011802679 Опасные участки (мосты, перекрестки, дороги с крутыми поворотами) посыпаются специальной смесью, дабы устранить гололед.

Ерлан ОМАРОВ