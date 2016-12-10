Реконструированы восемь светофоров по проспекту Достык и два по проспекту Евразии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД"

При поддержке акимата ЗКО было реконструировано десять светофоров. Работа проводилась подрядной организацией ТОО "Жайык жарыгы". - Секции светофоров были размещены над проезжей частью, доукомплектованы таймерами обратного отсчета времени и увеличены диаметры секции, что значительно повысило их видимость. «Стоп-линии» теперь размещены за 10 метров до места установки светофоров, так что в пределах перекрестка исключены какие-либо конфликтные ситуации между транспортными потоками, - сообщили в управлении административной полиции ДВД ЗКО. Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска по согласованию с административной полицией при реконструкции светофоров провел некоторые изменения в их дислокации и конфигурации. Так, например, светофор, ранее функционирующий по пр. Евразия в районе автобусной остановки «ЗКРЭК», перенесен западнее на пересечение с ул. Восточная. Проведены изменения конфигурации светофора в районе "СИТИ ЦЕНТР" на регулируемый Т-образный перекресток. Также со стороны «СИТИ ЦЕНТР» был демонтирован дорожный знак, запрещающий поворот налево, в сторону «Ледового дворца», - рассказали в управлении административной полиции ДВД ЗКО. Стоит отметить, что произведенная реконструкция позволила снизить транспортную загруженность улиц и перекрестков, расположенных по периметру пр. Евразия, ул. Айтиева, К.Мендалиева, М.Маметовой и Петровского, вокруг торгового-развлекательного центра «СИТИ ЦЕНТР». Кроме того, были заменены на объекты нового поколения со светодиодными линзами шесть оставшихся светофоров старого образца.