Сегодня, 10 декабря, прошла презентация новой снегоуборочной техники. По словам руководителя ЖКХ города Уральска Кайрата МУХАМБЕТКАЛИЕВА, из областного бюджета было выделено 300 миллионов тенге на покупку новой техники для уборки снега. На сегодняшний день уже закупили 19 единиц техники, из них один грейферный погрузчик, снегоочиститель, пылеуборочная машина, еще ждут два мусоровоза и восемь тракторов.- Вчера впервые мы попробовали убирать снег снегоочистителем. За пять часов работы снегоочистителя было вывезено тысячу кубов снега из города. При том что, у машиниста пока нет опыта работы на такой технике. Стоит отметить, что два дня назад из города было вывезено за весь день всей техникой всего 1,5 тысячи кубов снега, - рассказал Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ.Такой снегоочиститель единственный в Казахстане, его стоимость составляет 41 миллион тенге.- Это автономный снегоочиститель, имеет свой собственный двигатель, то есть он полностью независимый, фронтальный погрузчик устанавливается вместо ковша. Производительность - порядка 30 кубов снега в минуту, что позволяет ударными темпами убирать город после обильного снегопада. Данный агрегат сделан в Финляндии, - сообщил представитель компании "Arctic Machine" Станислав ПЕРЕСВЕТОВ. https://youtu.be/VwvizCzTrwE