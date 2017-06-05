Более 300 тысяч тенге задолжал студент финансовому центру МОН РК за учебу, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото с сайта vuz.ru

Теперь долг по образовательному кредиту он выплатит через суд.

Судом установлено, что между ответчиком, Атырауским институтом нефти и газа и АО «Финансовый центр» Министерства образования и науки Республики Казахстан было заключено трехстороннее кредитное соглашение. Согласно договоренности АО «Финансовый центр» перечислил в учебное заведение денежные средства в сумме 311 949 тенге за обучение студента по государственному образовательному кредиту. Однако ответчик отказался возвращать долг, уплаченный за него финансовым центром.

- Макатский районный суд, рассмотрев гражданское дело, решил удовлетворить иск АО «Финансовый центр». Решение суда не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе Макатского районного суда.

Камилла МАЛИК