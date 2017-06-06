Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в специализированном административном суде, мероприятие проведено с целью оказания правовой помощи населению, повышения уровня правовой культуры и доверия граждан к судебной системе, а также доступности правосудия. Секретарь судебного заседания Гульжихан АМАНТАЕВА разъяснила студентам, что в рамках реализации Плана нации 100 конкретных шагов, с целью совершенствования судебной системы во всех судах республики внедрена система аудио-видео фиксации, записывающая все судебные процессы. - Работа с применением аудио-видео фиксации способствовало повышению уровня открытости и доступности правосудия, обеспечению соблюдения процессуальных норм судом и участникам судебного разбирательства, оптимизации работы судов, объективному разрешению вопросов, связанных с соблюдением порядка проведения судебных заседаний, - отметила секретарь судебного заседания Гульжихан АМАНТАЕВА. Студентам разъяснили правила по обеспечению пропускного и внутри объектного режимов здания суда для посетителей, установленные с целью соблюдения внутреннего распорядка, пожарной безопасности, а также исключения возможности бесконтрольного входа или выхода лиц, въезда или выезда транспортных средств и несанкционированного проноса запрещенных предметов в здание суда. Для подкрепления полученной информации студентам провели экскурсию по зданию, ознакомили с работой канцелярии и даже предоставили возможность наглядно увидеть ход судебного заседания. Также в этот день председатель суда Марат Куандыкович СИСЕНГАЛИ осуществил прием граждан. В ходе мероприятия у председателя побывала студентка данного вуза. Как оказалось, она является инвалидом 3 группы и просила дать разъяснение касательно прав инвалидов. Председателем суда были даны развернутые ответы с разъяснением законодательства.