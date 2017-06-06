Иллюстративное фото с сайта rybalka7.ru Об основных показателях двухмесячной природоохранной акции в ходе брифинга в региональной службе центральных коммуникаций рассказал прокурор области Галымжан ТОГЫЗБАЕВ. Так, в рамках операции «Бекіре-2017» было выявлено 721 нарушение природоохранного законодательства. Правоохранительными органами было зарегистрировано 93 уголовных дела, из которых 34 направлено в суд. — В рамках акции наложены штрафы на сумму 9,6 млн. тенге, из них взыскано 9,3 млн. У нарушителей было изъято 54,4 тонны рыбы, в том числе 917 кг осетровых. Кроме того, с начала текущего года у браконьеров было изъято 29 кг черной икры, — рассказал Галымжан ТОГЫЗБАЕВ. Как отметил прокурор области, дело по факту провоза в Россию 4 тонны осетров расследуется. Пока никакой новой информации по делу спикер не сообщил.