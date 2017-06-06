28-летний парень, пострадавший в столкновении двух авто на трассе Уральск - Аксай, рассказал подробности ДТП , сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". WhatsApp Image 2017-06-02 at 20.26.58 Как рассказал Иван, после работы он отправился на остановку "21 век", чтобы уехать домой на такси. 28-летний парень живет на Пойме, и домой обычно добирается с междугородними таксистами. - На остановке стоял «Шаран», в котором осталось всего два места. Одно занял я, а на второе сиденье сел парень, который подошел сразу же после меня. Вот бы уже должны тронуться и поехать, но как оказалось, этот парень не нашел у себя денег на проезд,  видимо, потерял их. Он вылез из авто. Его место заняла молодая девушка, которая погибла в этом страшном ДТП. Водитель собрал у всех за проезд. Мы в хорошем настроении отправились домой, - пояснил Иван. По словам Вани, у него в глазах осталась картина последних секунд перед ДТП. - По встречной полосе ехал красный «Шаран». В один миг он резко повернул прямо на нас и произошло столкновение. Я ничего не помню, только темнота в глазах и все. Очнулся я в скорой помощи, никакой боли не ощущал, потому что был в шоковом состоянии, - сказал пострадавший. У Ивана диагностировали перелом ключицы и ушиб головного мозга. Сейчас он находится в областной больнице, где сегодня его должны прооперировать. Парень признался, что не в первый раз попадает в аварию. - Когда-то я уже попадал в страшное ДТП. Это было давно, я ехал по трассе в районе аэропорта, не справился с рулевым управлением. Мой "Опель" перевернулся. Но я был пристегнут и получил только мелкие травмы, - отметил Иван. Напомним, ДТП произошло 2 июня около 19.00 на трассе Уральск-Аксай. В лобовом столкновении двух автомобилей "Фольксваген Шаран" пострадали 9 человек и трое скончались на месте. Позже в ЦРБ от полученных травм скончался еще один пострадавший. Кристина КОБИНА Фото из архива "МГ"