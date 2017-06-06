В Уральске есть дом, во дворе которого всегда много детей. На первый взгляд это обычное казенное здание, вот только свет в этом доме гаснет поздно вечером. Здесь живут девчонки и мальчишки, которые волею судьбы оказались без мам и пап. В настоящий момент в областном детском доме ЗКО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживают 60 детей школьного возраста. Этот дом давно стал для многих ребятишек родным. Здесь они живут, ходят в школу, мечтают, впервые влюбляются, плачут и смеются. Но  у каждого ребенка навсегда останется незаживающая рана, ведь даже самые лучшие воспитатели и педагоги не заменят им родителей. Сотрудники детского дома очень много  вкладывают в каждого ребенка, чтобы они смогли найти себя в этой жизни. detdom