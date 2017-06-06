В связи с введением обязательного социального медицинского страхования многие жители ЗКО задают один вопрос: почему мы должны платить деньги, если мы не болеем и не ходим в поликлинику. Заместитель руководителя облздрава Нурданат БЕРКИНГАЛИ ответил, что система ОСМС по сравнению с действующей бюджетной моделью имеет следующие отличия: обязательный характер участия в ОСМС, равенство доступа, то есть независимо от дохода и взноса, все люди получают необходимую медицинскую помощь в рамках пакета ОСМС, солидарная ответственность за здоровье, защита государством социально уязвимых слоев населения. К тому же эта система приведет к здоровой конкуренции между медицинскими организациями, а значит, повышению качества услуг. Кроме того, при введении медстрахования снизится количество неформальных и частных платежей. - В рамках медицинского страхования гражданам будет предоставляться два вида пакетов медицинских услуг: это базовый, включающий в себя профилактические прививки, скорую помощь, санитарную авиацию, медицинскую помощь по экстренным показаниям, стационарную и стационарозамещающую медицинскую помощь при социально значимых заболеваниях, а также при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих. Этот пакет будет доступен для всех граждан РК, - рассказал. - Второй пакет ОСМС включает медицинскую помощь, финансируемую за счет обязательных страховых взносов и отчислений в фонд. Это услуги амбулаторно-поликлинической помощи с амбулаторным лекарственным обеспечением, стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь, восстановительное лечение, медицинская реабилитация, высокотехнологичная помощь, паллиативная помощь и сестринский уход. Эти услуги могут получать лица, являющиеся участниками ОСМС.