В рамках реализации Программы «Ауыл құтқарушылары» по развитию пожарных постов в населенных пунктах Республики Казахстан на 2025 год, в поселке Акбулак Бурлинского района Западно-Казахстанской области завершено строительство пожарного поста.

Так, в селе Акбулак открыли добровольный пожарный пункт. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. На открытие приехал министр по ЧС РК Чингис Аринов. Проект создан в рамках программы «Ауыл құтқарушылары». Она направлена на развитие пожарной безопасности в отдалённых сёлах и поддержку добровольных пожарных команд. Новый пункт будет обеспечивать безопасность жителей сёл Акбулак, Аксу, Достык и Жанаконыс. Всего это 1 748 человек. Также пункт позволит быстрее реагировать на пожары в лесостепной зоне рядом с селом. Здание пожарного пункта полностью оборудовано для работы. Там есть бокс для пожарной машины, комната для дежурных, столовая, кладовая, душевая и комната отдыха. МЧС передало подразделению автоцистерну и рации для связи.

Строительство вышеуказанного объекта осуществляет ТОО «ТЕМ-07». Общая площадь здания составляет 139,2 квадратных метра, в том числе помещение на 1 пожарный автомобиль, дежурная комната, комната отдыха, столовая, кладовая и душевая. Здание оснащено электроснабжением мощностью 220 Вт, системой отопления на газовом топливе, внутренним водоснабжением и канализацией.

Задачей пожарного поста является проведение тушения пожаров и загораний, аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории Акбулакского сельского округа, площадь которого составляет 83,5 тысячи гектаров.

Данный пожарный пост будет задействован в тушении пожаров в поселке Акбулак населением 745 человек, п Ақсу-453 человек, с Достық-430 человек, с. Жанаконыс -116 человек, разьезд Жаркий-4. Общее количество – 1748 человек.

В поселке Акбулак имеется 188 жилых домов, 4 социальных объекта (средняя школа, акимат, фельдшерский пункт, дом культуры), расстояние от районного центра - г. Аксай – 35 км., от областного центра – г. Уральск – 170 км.).











