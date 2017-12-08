В Центре обслуживания населения Актау скоропостижно скончался 69-летний посетитель. У мужчины произошел сердечный приступНесчастный случай произошел 6 декабря. - Житель Актау при входе в Центр обслуживания населения Актау потерял сознание и позже скончался. Сотрудники ЦОНа сразу же вызвали скорую помощь. Врачи прибыли через четыре минуты после вызова, полчаса пытались реанимировать 69-летнего гражданина. Однако спасти его не удалось. Посетитель пришел в Центр обслуживания населения вместе с дочерью. По ее словам, отец имел проблемы со здоровьем и несколько лет назад перенес операцию на сердце,- рассказали в пресс-службе ЦОНа. В 2015 году аналогичный случай произошел в автомобильном ЦОНе Актау. Мужчина скончался из-за сердечного приступа.