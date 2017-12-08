Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел сегодня, 8 декабря, около 11 часов утра. Как выяснилось, 5-классник шел со школы и не заметил открытый колодец, так как он был заметен снегом. Спасли школьника проходящие мимо двое мужчин. Промокший мальчик пришел домой, откуда был доставлен в районную больницу. По словам заместителя директора Казталовской районной больницы Надежды ВАСИЛЬЕВОЙ, состояние мальчика удовлетворительное. - Сейчас его осматривает педиатр. К нам он поступил с подозрением на переохлаждение, - заявила Надежда ВАСИЛЬЕВА. Стоит отметить, что сегодня в области температура воздуха составляет -3 градуса, с утра шел снег.