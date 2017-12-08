Жители жилых домов мкр. Нурсая обратились в чат-канал «Акимат Атырауской области» с просьбой отрегулировать подачу отопления и горячей воды в их жилищах. По словам местных жителей, в последнее время температура горячей воды в кранах значительно упала, а с наступлением холодов батареи в домах практически не прогревали квартиры. По факту обращения жильцов вышеуказанного дома по адресу выехали руководители городского отдела ЖКХ и ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов», которые ознакомились с проблемой и приняли ряд мер по ее решению. Выяснилось, что до настоящего времени дома на этом участке обогревали два котла, не так давно пульт управления второго котла вышел из строя. Из-за многочисленных жалоб жителей руководству отдела ЖКХ пришлось предпринять экстренные меры. - Поскольку новый пульт управления еще не был доставлен из другого города, второй котёл пришлось подключить напрямую, сейчас он работает в механическом режиме. Таким образом, тепло в дома жителей дома №67 и других неотапливаемых домов поступило вчера, 7 декабря, в 18.00. В настоящее время отопление в квартиры подано, - сообщил начальник городского отдела ЖКХ г.Атырау Омирбек КАМАЛОВ. Отметим, что в настоящее время котельная обогревает территорию площадью 60 тысяч кв. м. – это 1902 квартиры. Сегодня же по факту обращения жильцов специалисты ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов» проведут поквартирный обход и проинспектируют уровень тепла в батареях.