Остановка "Холодильник" В основном самые странные, а порой и смешные названия приходятся на остановки, которые находятся в районе новостроек Уральска. Так, маршруты №2 и №13 останавливаются на таких остановках, как "Холодильник" и "Павильон". Почему они носят такие названия - понятно только людям старшего поколения. Раньше в этом районе был мясокомбинат, и остановки носят названия, располагавшихся рядом цехов - холодильник и павильон. Несмотря на то, что комбинат закрылся несколько лет назад, названия сохранились.Остановка "Почта""Гормолзавод" Зачастую остановки в нашем городе называют одноименно с улицей, на которой они находятся. Так, в Уральске более 50% остановочных павильонов названы в честь улиц. К примеру, маршрут №43 останавливается на улице Казталовской, Чувашинской, Джамбула, Январцевской, Лесозащитной и прочих. Однако и на этом маршруте есть несколько незаурядных названий. Таких как "Проходная", "Гормолзавод", "Почта". С чем связано последнее название - вообще непонятно. На той остановке никогда не было почтового отделения, но, видимо, это не столь важно.Не менее удивительные названия есть в поселке Деркул. Там, по-видимому, вообще не заморачивались, когда придумывали названия. По улице Конкина, по которой ездят все основные маршруты, имеется остановка "Дружба". Самое интересное, что поблизости нет ни дома дружбы и вообще ни чего-либо подобного. Просто на столб прикрепили самодельную табличку с надписью "Дружба"."Знак""Поворот" После этого по улице Даля, где ездит автобус №7, начинается самое интересное. После остановки "Поссовет" следует "Знак", а затем "Поворот". Какой именно знак обозначает автобусную остановку - непонятно, так как одноименного знака в том месте нет. А вот остановка "Поворот" является даже запрещенной. Так как по правилам дорожного движения, остановка вблизи перекрестка запрещена, но, видимо, водителей "семерки" это никак не смущает."Столовая" В районах новостроек Деркул, Жулдыз, Зачаганск и "Меловые горки" расположены самые загадочные и смешные остановки. Так, автобус №36 останавливается на "Красном пакете", "Повороте", "Щите" и т.д. Если брать каждое название отдельно, то можно предположить, что остановка "Красный пакет" образовалась из-за того, что кто-то выносил мусор и, видимо, не донес до пункта назначения, что и послужило причиной для столь странного названия."Телефонная" В поселке Зачаганск по улице Гринько есть остановки под названиями "Цветочная", "Телефонная" и тому подобные. Подводя итоги, можно сказать, что в Уральске существуют десятки названий, которые не поддаются каким-либо объяснениям. Остановки "Столовая", "Магазин" и прочие давно стали для горожан привычными. Да и менять названия никто не торопится, несмотря на то, что в городе за два года появилось много новых остановочных павильонов.