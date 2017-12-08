Памятник стоит вдоль аллеи советских деятелей в микрорайоне "Жилгородок". По словам атырауского краеведа Вячеслава АФАНАСЬЕВА, не так давно памятник уже получил "увечье" от вандалов - хулиганы отломили руку у памятника. - Я уже был готов отремонтировать монумент за свой счет, направив на эти цели свою пенсию. А теперь оказалось, что памятник и вовсе раскурочили. Скорее всего, его разломали ломом, внутри она полая, сделана из бетона и гипса. Я все время говорил коммунистам, обращался в госинспекцию охраны памятников с вопросом, почему они не берегут историю, но все бесполезно, - рассказывает Вячеслав АФАНАСЬЕВ. Как рассказали специалисты государственной инспекции по охране, реставрации и использованию историко-культурного наследия Атырауской области, памятник Кирову так же, как и памятники другим советским вождям, не состоят у них на учете. Соответственно, инспекция не несет ответственности за реставрацию и охрану монументов советских деятелей.