Намероприятии присутствовали руководители местных исполнительных и территориальных государственных органов, неправительственных организаций, ректора вузов и студенты. Как отметил председатель совета по этике Болат ИСАКОВ, благодаря политической воле главы государства в нашей стране сформирована принципиально новая модель противодействия коррупции. - Этот процесс осуществляется в рамках реализации послания Главы государства народу Казахстана, плана нации «100 конкретных шагов» и антикоррупционной стратегии на 2015-2025 годы. Только за последние три года принято более 60 законов, положения каждого из которых направлены на искоренение коррупции из жизни государства и общества, - пояснил Болат ИСАКОВ. Руководитель департамента особо акцентировал внимание присутствующих на работу уполномоченного органа по делам государственной службы и противодействию коррупции, направленную на предупреждение и профилактику коррупции. Исаков подчеркнув, что эффективность антикоррупционных мер достигается лишь при условии взаимодействия государства и общества, призвал всех противостоять коррупции уже сегодня. В предверии Международного дня борьбы с коррупцией, Департаментом совместно с ЗКОФ партии «Нұр Отан» и ЗКОФ республиканского общественного объядинения по противодействию коррупции «Жаңару» были объявлены конкурсы на лучшие работы телевидения, радио, эссе и видеороликов и региональный конкурс среди государственных органов на лучшие работы по противодействию коррупции. В этот день, победители конкурсов были награждены грамотами и ценными подарками. Также, Исаков вручил благодарственные письма гражданам, которые в течение года оказывали свои гражданские позиций и активность в формировании антикоррупционной культуры.