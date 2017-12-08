ЧП произошло сегодня, 8 декабря, около 12 часов дня в районе АГЗС "Алау газ", сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как выяснилось, водитель большегруза направлялся в сторону посёлка Деркул. При повороте у фуры, гружённой подсолнечным маслом, открылся борт прицепа, и тонны товара высыпалась на проезжую часть. Водитель фуры от комментариев отказался. Фото Медета МЕДРЕСОВА