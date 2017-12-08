Иллюстративное фото из архива "МГ" АО "Казпочта" решило прекратить действие акции "Письмо деду Морозу", которая длилась с 2014 года. Как сообщила директор департамента маркетинга и PR "Казпочты" Балия Акимбекова, был задан хороший тренд, однако необходимо было двигаться дальше. В связи с этим компания объявили о запуске нового проекта "Бумеранг добра". - В 2014 году этот проект мы запускали для детей, но письма писали и взрослые, и мы убедились: казахстанцы верят в чудеса, и каждому хочется быть участником этого чуда, – рассказала Балия Акимбекова. "Бумеранг добра" запланирован как проект о хорошем настроении, основанный на желании каждого казахстанца дарить и получать подарки в канун Нового года. За основу была взята рождественская церемония анонимного обмена подарками группой людей – Secret Santa. Как сообщается, стать Секретным Сантой может стать любой желающий вне зависимости от возраста и местожительства. Основная идея в том, что в канун Нового года любой желающий, зарегистрировавшись на сайте post.kz, получает случайный адрес – куда обязуется отправить любой, хотя бы чисто символический, подарок. Взамен этот человек получает подарок от другого отправившего. - Мы организовали этот проект не из желания бесплатно получать подарки, мы учимся дарить. Дарить не только подарки, но и хорошее настроение. Все подробности акции будут размещены на сайте post.kz 11 декабря, – пообещали в компании. Также в отделе маркетинга объявили о подготовке следующей акции ко Дню защиты детей – 1 июня 2018 года. Подробности её пока не разглашаются.