ESET NOD32 Mobile Security (Mobile Security Tele2) можно установить со страницы продукта на Google Play.

Услуга пока доступна только для устройств с ОС Android. По статистике IDC, 85% смартфонов, реализованных производителями в первом квартале 2017 года, работает на этой платформе. При этом до 99% вредоносных программ, атакующих мобильные устройства, нацелены именно на Android. По данным ESET, в 2017 году ежемесячно появляется до 300 новых Android-угроз. Количество версий программ-вымогателей для этой платформы увеличилось на 436,54% в сравнении с прошлым годом. Злоумышленники нередко обходят систему безопасности и распространяют на площадке вредоносные приложения. Среди последних инцидентов – появление в официальном магазине банковского трояна и шпионского ПО. Теперь абоненты Tele2 могут защитить мобильные устройства на Android, бесплатно скачав специальную версию ESET NOD32 Mobile Security (Mobile Security Tele2). Интерфейс продукта адаптирован для планшетов и смартфонов. Mobile Security Tele2 в режиме реального времени защищает смартфоны и планшеты от вредоносных программ, включая новые, ранее неизвестные угрозы. Продукт позволяет просканировать устройство на предмет вирусов, предотвратить заражение или установку потенциально опасных приложений. Доступна функция «Антивор», которая помогает в поиске украденного или потерянного устройства. Для максимальной защиты устройства абонентам рекомендуется установить расширенную версию Mobile Security Tele2 с небольшой ежедневной абонентской платой, которая списывается с мобильного счета пользователя. Версия включает функцию «Антиспам» и другие полезные возможности. «ESET не первый год сотрудничает с операторами связи в СНГ, в том числе и в Казахстане, – говорит Алексей Косиченко, директор департамента развития ESET Russia. – Чтобы адаптировать продукт для абонентов Tele2, мы учитывали опыт ранее запущенных проектов и пожелания коллег. Mobile Security Tele2 полностью закрывает базовые потребности в защите, а наиболее активные пользователи мобильного интернета могут легко активировать расширенную версию прямо из приложения».Лицензия АБА № 000950 выдана АИС РК. Лицензия Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 48 от 27.12.07 Новости Компаний.