Екатерина СКВОРЦОВА рассказала, что будучи ребенком, попала в детский дом. - У нас была очень дружная семья. Мои родители хорошо зарабатывали, мы ни в чем не нуждались. Меня с родной сестрой, как и всех детей, отправляли к бабушке в гости. Однажды, когда мы приехали домой от гостей, дверь нашего дома открыл участковый, который показал документы на наше имущество, и мы остались без жилья, родители не смогли ничего доказать, - вспоминает Екатерина. – Все обрушилось в один момент. Жизнь перестала нас радовать. Мои родители начали скитаться по квартирам, да к тому же стали выпивать. Так мы с сестрой попали в детский дом. Родители Кати умерли. Мама скончалась 12 лет назад, а отец - два года назад. Девушка после выпуска из детского дома «Жас Даурен» окончила училище. Сама заработать на жилье не смогла, но семь лет назад встала на очередь по категории "дети-сироты". Сначала она снимала жилье, жила у подруг. Затем познакомилась с будущим мужем Александром ВАУЛИНЫМ. - Знаете, мой муж гораздо старше, ему сейчас 54 года. Но меня это не смущает, что бы не говорили люди, я вышла за него по любви. Он очень хорошо ко мне относится, старается заработать, все делает для нашей семьи. Я счастлива, что встретила такого мужчину. Правда, жилья у него тоже своего нет, точнее, он оставил дом своим детям от первого брака. Он поступил правильно, так и должно быть. Работает трактористом, зарплата у него небольшая, максимальный заработок - 70 тысяч тенге в месяц. Накопить на жилье у нас никак не получается, - пояснила Екатерина. У Александра с Екатериной за шесть лет семейной жизни на свет появилось шестеро детей. - Самую старшую доченьку зовут Карина, ей 5 лет, Елизару 4 года, Лиане - три. Анатолию исполнилось 2 года, а девять месяцев назад у меня родилась двойня - Николай и Захар, - рассказала Катя. Многодетная мама призналась, что дважды хотела сделать аборт, но не смогла. - Я понимаю, что нельзя беременеть каждый год. Это и для здоровья вредно. Я ходила в больницу, чтобы сделать аборт, но врачи меня отговаривали. В поликлинике направляли из кабинета в кабинет, я собирала анализы, время затянулось, - говорит Екатерина. Нужно отметить, что Катя и ее муж не злоупотребляют спиртным. Невооруженным взглядом видно, что мебель старая, в некоторых местах обои отошли от стен. Однако все чисто, аккуратно расставлено по своим местам. Дети тоже одеты в чистые вещи. Екатерина не жалуется на тяжелое положение и не просит помощи, ее беспокоит лишь то, что в домике, где они ютятся, очень холодно. Чтобы добраться до их домика, нужно проехать через лес. Только после этого попадаешь в дачное общество "Ягодка", в котором осталось несколько домов. Екатерина говорит, чтобы добраться до остановки "Третья дачная" нужно идти полчаса пешком. - Дачный домик, в котором живем, принадлежит нашему знакомому. Он разрешил нам пожить здесь некоторое время. Позже хозяева хотят его продать. Тут, конечно, сыро, холодно. Каждый день с утра пораньше мы с мужем идем за дровами, чтобы затопить печь, иначе можно околеть. Из окон дует ветер, в стенах сквозные щели. Еду готовим на плите, пользуемся газовым баллоном. Стола нет, едим прямо на полу. Если даже его купить где-нибудь подешевле, ставить все равно негде, - говорит многодетная мама. - Спим мы с мужем на маленьком диванчике, детей размещаем на матрасе, а двойняшки - в детской кроватке. Воду носим из колодца. Стираю вещи вручную. Чтобы искупать детей, стараемся очень хорошо протопить печь, чтобы было потеплее и дети не простыли. Многодетная мама мечтает лишь о своем уютном «уголке» и только скромно попросила, если вдруг у кого –то остаются детские смеси и вещи, то они бы с радостью их забирали. - Молоко у меня пропало сразу после роддома. А малыши растут, им все не хватает питания. Пособие я получаю 50 тысяч тенге в месяц, и на эти деньги покупаю продукты. На вещи денег совсем не остается, зимняя обувь есть только у двоих детей, - говорит Екатерина. Все, кто желают помочь многодетной семье, могут позвонить по номеру телефона Екатерине - 8 (771) 867-03-22.