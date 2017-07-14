По словам полицейских, ночью произошло убийство парня 1996 года рождения. Однако при каких обстоятельствах произошло преступление, полицейские не рассказывают, ссылаясь на интересы следствия. Силовики оцепили дачный поселок. Они проверяют улицы, дома, а также проезжающий там транспорт. Жители поселка также рассказывают, что проверка идет и во втором дачном поселке. Другие подробности выясняются.