Убийство произошло ночью 14 июля на въезде в первый дачный поселок, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ubiistvo (2) По словам полицейских, ночью произошло убийство парня 1996 года рождения. Однако при каких обстоятельствах произошло преступление, полицейские не рассказывают, ссылаясь на интересы следствия. Силовики оцепили дачный поселок. Они проверяют улицы, дома, а также проезжающий там транспорт. Жители поселка также рассказывают, что проверка идет и во втором дачном поселке. Другие подробности выясняются. ubiistvo (1) ubiistvo (3) Кристина КОБИНА Фото автора